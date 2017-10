The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ El rock para niños El Tragaluz se abre para recibir a los Billy Boom Band, el alter ego de La Sonrisa de Julia que recicla su música para la chiquillada y que llega este domingo en concierto al Centro Comercial Alzamora jueves, 05 de octubre de 2017 ¿Quién dijo que el rock no era cosa de niños? Billy Boom Band -conocidos por el proyecto de La Sonrisa de Julia- presenta en Tragaluz su segundo trabajo: Sueña despierto. Un proyecto que, bebiendo de grandes como Led Zeppelin, Rage against the machine y The Rolling Stones, rescata el toque gamberro del rock de los noventa para montar una fiesta intergeneracional. "Montar una fiesta entre padres e hijos". Este es el objetivo que el líder de la banda, Marcos Cao, persigue rozar en su próximo concierto que, después de pasar por grandes teatros como el Nuevo Apolo de Madrid, llega este domingo, 8 de octubre, al Centro Comercial Alzamora de Alcoy. La música rock se convierte en el lugar perfecto para hacer realidad los sueños. El rock sí está hecho para los niños de ahora y, sobre todo, no está reñido con la paternidad. Un avance en la entrevista de este Tragaluz, 5 de octubre.