The examples populate this alert with dummy content

PLENO MUNICIPAL El ROM seguirá sin especificar el reparto de remuneraciones de cargos en Alcoy Cocentaina y Muro aprueban las retribuciones a sus concejales de gobierno viernes, 05 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/07/2019) El Reglamento de Organización Municipal, el ROM, en que han comenzado a trabajar los grupos políticos del Ayuntamiento de Alcoy no tendrá especificado el reparto de remuneraciones del personal eventual. Guanyar Alcoi había formulado esta posibilidad a través de un ruego que ha defendido el edil Pablo González, para evitar que la falta de una norma escrita beneficie al gobierno. "No tener normas claras genera una posición ganadora, para sus propios intereses, a aquellos que tienen más poder. Nosotros queremos tener las normas de funcionamiento claras para defender el mejor para los alcoyanos y las alcoyanas" La concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, ha justificado el actual sistema que garantiza los sueldos tanto para el gobierno como la oposición. "Mientras (el PSOE) estemos en el gobierno, ni la oposición se quedará sin recursos, ni por supuesto el gobierno. Aquí no va a darse el caso de Cocentaina", ha sentenciado Zamorano. En Cocentaina, donde el jueves se aprobó por pleno el reparto de delegaciones del gobierno, la alcaldesa, Mireia Estepa, será la única edil de la Corporación Municipal que percibirá una retribución por jornada completa, manteniendo los 45.000 brutos anuales. Así lo aprobó ayer el pleno con los únicos votos del gobierno socialista, frente a las abstenciones de los partidos de la oposición. Se trata de la misma base del salario de 2011 y 2015, con la única actualización de estos salarios que cada año marca el gobierno central. Y en Muro, cinco de los siete ediles del gobierno tendrán dedicaciones parciales –entre el 50 y 75%- como aprobó ayer el pleno con los siete votos del ejecutivo local. La oposición se abstuvo. El alcalde, Gabriel Tomás; el primer teniente de alcalde y portavoz del Partido Popular, Ángel Mollà, y el segundo teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos, Juanma Sanchís, percibirán 28.350 euros brutos anuales en 14 pagas mientras que la popular Aída Martínez y el edil no adscrito Enrique Pascual tendrán una retribución de 18.900 euros en 14 pagas. El primer edil, en la sesión plenaria, argumentó que el número de retribuciones concedidas atiende al volumen de trabajo que les espera en esta legislatura para desarrollar los proyectos fijados en el acuerdo programático del gobierno. En el pleno, también se pidió autorización para que la edil del PP Consuelo Cascant pueda compatibilizar su trabajo en la administración pública con la gestión municipal, de concederse, la edil de Educación, Cultura y Servicios Sociales también tendría retribución parcial. El reparto de sueldos de gobierno y oposición y de cargos de confianza se aprobó por unanimidad en el pleno del 19 de junio.