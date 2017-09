The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El Romeral cumple los 25 El colegio arranca una semana de actividades con motivo de su primer cuarto de siglo de existencia lunes, 25 de septiembre de 2017 El colegio El Romeral cumple 25 años. Para celebrarlo, el centro ha preparado un programa que ha arrancado este lunes, 25 de septiembre, con la inauguración de una placa conmemorativa, acto que alumnos y docentes han cerrado con una coreografía en la que han exhibido unas manoplas amarillas con los números 2 y 5 adheridos. El alcalde, Antonio Francés, y el concejal de Educación, Alberto Belda, han asistido este lunes a la inauguración. Después de hacer visible la placa que inmortalizará el 25 aniversario, el alcalde se ha dirigido a los alumnos y al personal docente de El Romeral para hacer valer la tarea de la escuela. "Aquí no obtendréis únicamente conocimientos teóricos, sino que también os inculcarán valores de respeto, tolerancia y la importancia de trabajar en equipo", ha afirmado el alcalde ante una joven audiencia. En la misma línea, la directora de la escuela, Mª Ángeles Juan Davó, ha reafirmado la gran tarea del centro. Esta mañana de fiesta constituye la primera de las numerosas actividades que se llevarán a cabo a lo largo de la semana. El próximo viernes se celebrará en el restaurante Filà Vascos una cena abierta donde están convocados los antiguos alumnos, familiares y maestros que quieran rememorar los 25 años de historia de El Romeral.