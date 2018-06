The examples populate this alert with dummy content

MEJORAS El Romeral estrena zona de juegos El Ayuntamiento de Alcoy finaliza la reparación del pinar arrasado por el temporal de enero de 2017 viernes, 22 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El parque de El Romeral está de estreno. El Ayuntamiento de Alcoy ha finalizado las obras de reparación del pinar que sufrió serios daños como consecuencia del temporal de lluvia y viento de enero de 2017. La zona se ha reconvertido en un espacio de juegos. El Ayuntamiento ha invertido 224.500 euros en la reforma. Los trabajos los ha financiado la Diputación de Alicante. El alcalde, Antonio Francés, ha destacado el resultado del proyecto. “No solo hemos recuperado una zona muy dañada, sino que la hemos mejorado”, ha señalado el regidor. El Ayuntamiento ha introducido una zona de juegos y un circuito para bicicletas. El proyecto se completará con nuevos juegos infantiles adaptados a niños con diversidad funcional.