The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD El Rotary Club Alcoy ayuda a reparar la piscina de Gormaget El receptáculo presentaba unos problemas en su estructura y se ha trabajado para subsanar las deficiencias sábado, 29 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/06/2019) El Rotary Club Alcoy ha ayudado a reparar la piscina del centro ocupacional de Gormaget. El receptáculo presentaba unos problemas en su estructura y, tras un análisis, se procedió a los trabajos para subsanar las deficiencias. Antonio Aracil es el arquitecto responsable del proyecto y ha explicado las actuaciones que se han realizado que han tenido cierta complejidad. Por su Enrique Peidro, presidente del Rotary Club Alcoy, en el tramo final de su cargo, ha añadido que el Gobernador del Rotary también ha contribuido en esta actuación y la ha inaugurado junto al alcalde de Alcoy, Antoni Francés. Se han visitado además de la piscina, otras dependencias de la instalación. De este modo los usuarios del centro vuelven a disfrutar de la piscina.