The examples populate this alert with dummy content

DONACIÓN El Rotary Club Alcoy entrega juguetes a la planta de pediatría del hospital Junto al presidente, Enrique Peidro, han estado otros miembros de Rotary, mientras el director del Virgen de los Lirios, José Manuel Moltó, ha dado las gracias y ha confiado en el pronto inicio de las obras en pediatría viernes, 12 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/04/2019) Rotary Club Alcoy ha hecho entrega de una ludoteca, un carrito con un lote de juegos, para la planta de infantil del hospital Virgen de los Lirios. El presidente del Rotary Club Alcoy, Enrique Peidro, ha explicado que dentro de sus actos de carácter solidario, ayudar a la infancia es su principal fin. Ha comentado que el deseo de todos es que los pequeños estén el mínimo tiempo en el hospital, pero que mientras tengan que hacerlo estén lo más distraídos posible. También ha dado detalles durante su intervención sobre la campaña para erradicar la polio que está cerca del objetivo de los cero casos. Junto a Peidro, han estado varios componentes de esta entidad. El director del hospital Virgen de los Lirios, José Manuel Moltó, ha dado las gracias por esta donación y ha resaltado la importancia del juego cuando los pequeños están ingresados. Moltó espera que muy pronto se pongan en marcha las obras para que la planta de pediatría pase de mediados del siglo XX al siglo XXI, ya que el presupuesto está aprobado.