El Rotary Club Alcoy premia al Trail Solidari

El Trail Solidari Ciutat d’Alcoi ha sigut guardonat amb el Premi als Valors Rotaris que concedeix anualment el Rotary Club Alcoy, un reconeixement que el Club d’Esports de Muntanya (CEM) +queuntrail va rebre aquest passat divendres durant l’acte de canvi de president del Club Rotary, celebrat al restaurant La Gruta del Círcul Industrial. A l’hora de justificar el guardó, el jurat que ha fet mereixedor al Trail Solidari del Premi als Valors Rotaris va destacar l’impacte del missatge de solidaritat i ajuda, així com la repercussió de la prova esportiva i totes les activitats que l’envolten en la societat alcoiana, fins i tot més enllà de les nostres comarques.

En rebre el premi Paco Fuster, president del CEM +queuntrail, va agrair la concessió d’aquest reconeixement en nom de la resta d’organitzadors del Trail Solidari. “Ens ompli d’orgull que ens hagen fet l’honor de tenir este guardó, especialment pel que suposa de reconeixement a la consecució de valors que tant necessita la nostra societat”, va assenyalar Fuster.

“L’enorme dedicació per a combatre malalties, la fam, la pobresa, l’analfabetisme, l’obtenció d’aigua potable i la millora i protecció del medi ambient, formen un ventall d’objectius que estableixen els valors Rotaris, i no sense un gran esforç par part dels diferents clubs Rotaris establerts arreu del mon”, va indicar Fuster. Una important tasca que contribueix a millorar la vida de milers de persones i connecta directament amb la filosofia del Trail Solidari Ciutat d’Alcoi, que naix amb l’objectiu d’ajudar a les persones que pateixen la malaltia del càncer, per a reconèixer als professionals que dia a dia lluiten per salvar vides o allargar-les plenes de dignitat, i per a difondre els valors de solidaritat i educació entre les persones.

Fuster va recordar, a més a més, la recaptació econòmica que es genera amb l’organització del Trail Solidari Ciutat d’Alcoi, tant per les inscripcions com per les aportacions d’entitats empresarials i institucions, que va destinada a programes d’ajuda a la investigació i a col·lectius afectats per la malaltia. Fins ara, s’han entregat a l’Associació d'Ajuda en el Tractament del Càncer (SOLC) i a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la quantitat de 42.000 €.

Des de l’organització del Trail Solidari Ciutat d’Alcoi es vol fer extensiu el Premi als Valors Rotaris 2017 a tots els patrocinadors i col·laboradors, i especialment a tots els voluntaris que de manera desinteressada donen una part de la seua vida per fer possible cadascun dels actes que es realitzen durant l’any.

El Premi als Valors Rotaris, a més, consta d’una dotació econòmica de 1.000 euros, que serà entregada a SOLC, per a que la destinen al seu projecte d’intervenció psicològica per a pacients amb ostomies.

MÉS QUE UNA PROVA ESPORTIVA

Des de l’inici d’aquesta aventura esportiva, els organitzadors del Trail Solidari han sigut conscients de la necessitat d’augmentar el seu compromís i donar un pas més. Per això, s’han inclòs noves activitats que permeten millorar la vida de moltes persones, d’ahí també el nom del club esportiu organitzador, +queuntrail.

Com a exemples, podem citar el projecte per a millorar sendes per les quals transita el Trail; són quatre anys ja organitzant una campanya de recollida de sang, amb la col·laboració del Banc de Sang de la Generalitat Valenciana –vora 200 persones han participat i pot ser salven més de 600 vides–; s’ha creat el primer Congrés de Joves Investigadors en Càncer de la Comunitat Valenciana, que en 2018 vorà la seua tercera convocatòria, un congrés que en dos edicions s’ha consolidat entre els investigadors i aspira a tenir caràcter nacional i internacional; i ja per últim, s’ha llançat una campanya denominada DORSAL 0, amb l’objectiu de finançar un projecte d’investigació que es desenvoluparà a l’Hospital Verge dels Lliris d’Alcoi, amb participació del seu departament d’oncologia, de l’àrea de salut, i la Fundació Fisabio, que pretén obtenir dades sobre la prevalença del càncer en els habitants de les comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla.

Precisament, aquesta mateixa setmana el CEM +queuntrail farà entrega de quasi 10.000 € de la campanya DORSAL 0, per a dur endavant el projecte, i serà a la tercera edició del congrés de joves investigadors, el proper any, on es donaran a conèixer el resultats tel treball.