VISITA El Rotary crea una beca para la revitalización económica de Alcoy Dotada con 3.000 euros estará destinada a estudiantes de la UPV-El club de Alcoy presenta al Gobernador del Distrito 2203 este proyecto junto al de apertura de una habitación valorada en 12.000 euros para enfermos de alzheimer jueves, 05 de octubre de 2017 El Rotary Club Alcoy dotará una nueva habitación al centro de respiro de alzheimer en Solroja, valorada en 12.000 euros y creará una beca de 3.000 euros para estudiantes de la Universidad Politécnica que elaboren un proyecto de revitalización económica de Alcoy. El Rotary de Alcoy ha presentado al Gobernador del Distrito 2203, Luis Santos, y al delegado de la zona al que está adscrito el club de la ciudad, Luis Ramos, estos proyectos. Luis Santos ha destacado los valores que imprime el Rotary en la sociedad. "Intentamos movilizar a los jóvenes y atraerlos a nuestros valores del Rotary que integramos empresarios y profesionales que intentan trabajar por su entorno". El club prevé recaudar 16.500 euros para financiar estos proyectos mediante la comercialización de aceite elaborado en Alcoy (1.500 euros), un concierto de la OJPA (10.000 euros), una cena solidaria (2.000 euros), la representación de un sainete (3.000 euros).