DONACIONES El Rotary muestra su apoyo a las mujeres maltratadas y a los niños sin hogar La asociación recauda 6.000 euros para Acovifa y entrega 2.400 a la Fundación Hogar Infantil-Casa Beneficencia martes, 09 de mayo de 2017 El Rotary Club Alcoy muestra de nuevo su cara más solidaria a través de un firme compromiso con dos de los grupos más vulnerables de la sociedad: las mujeres maltratadas y los niños sin hogar. La primera de las acciones benéficas llevadas a cabo por el Rotary supone un gran apoyo para Acovifa. La quinta gala de danza a beneficio de la Asociación contra la violencia de género y familiar celebrada el pasado mes de enero en el Teatre Calderón ha recaudado 6.000 euros. Gracias a esos fondos, la asociación puede continuar con su labor de atender a las víctimas dándoles cobertura tanto psicológica y asistencia social. El Rotary Club Alcoy desde siempre ha apoyado la causa de Acovifa, por lo que siempre ha organizado galas de danza, eventos y cenas benéficas con el objetivo de recaudar fondos para la asociación. El pasado jueves, durante la comida mensual del Rotary, acudieron la psicóloga y trabajadora social de la asociación a explicar cuál es su labor. El Rotary con el Hogar Infantil El Rotary Club Alcoy ha realizado además una donación de 1.200 euros a la Fundacion Hogar Infantil-Casa Beneficencia, cuya sede esta en el colegio Santa Ana de Alcoy, y que recibió el presidente de la Fundación Adolfo Seguí. A esta cantidad se suma la donación realizada por las mujeres del Club Rotary Alcoy, que anteriormente realizaron una aportación por la misma cantidad. De esta manera la donación total asciende a 2.400 euros a la Fundación Hogar Infantil – Casa Beneficencia, una entidad con un cometido muy importante y de gran necesidad para la sociedad alcoyana y de la zona.