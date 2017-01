The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS “El rugby es una filosofía de vida” Rafa Palmer, presidente del Club de Rugby l’Alcoià-Comtat, acompañado de Juan José Cortés, vicepresidente y Jonathan Infante, vocal de los jugadores, han sido los invitados de Ser Deportivos miércoles, 18 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/01/2017) El rugby es un deporte no muy conocido en esta zona pero a pesar de ello, en la comarca está muy presente, y es así gracias al Club de Rugby de l’Alcoià-Comtat que desde el 2013 puso en funcionamiento esta entidad. Lo que comenzó con “un grupo de amigos que nos gustaba este deporte”, según Juan José Cortés, vicepresidente del Club, ha acabado en una plantilla de 22 jugadores de toda la comarca, que entrenan cada lunes y cada jueves en el campo `del patronat´ en Muro. A pesar de ser un club consolidado, la mayoría de jugadores son estudiantes que vienen a la zona y que cuando acaban la carrera o se marchan, “tenemos que buscar jugadores por lo que cada año tenemos que renovar el equipo”. Rafa Palmer, presidente del Club de Rugby l’Alcoià-Comtat, acompañado de Juan José Cortés, vicepresidente y Jonathan Infante, vocal de los jugadores, han sido los invitados de Ser Deportivos en el que hemos podido conocer mejor este deporte y los proyectos de esta entidad, entre ellos, crear un equipo femenino y también cantera. Según los miembros de este club, “cualquier persona puede jugar al rugby” y también afirman que este deporte “es menos duro de lo que parece”. Los tres coinciden en resaltar los valores del rugby y además en que “es una filosofía de vida. En rugby es avanzar, pese a todo, igual que pasa en la vida”. Hace un tiempo el club, también conocido como CRAC, cambió de junta directiva debido a la dimisión del antiguo presidente. Los cargos son Rafa Palmer, presidente; Juan José Cortés, Vicepresidente; Juan Morales, secretario; Javi Climent, tesorero; Francisco Javier Cases, vocal de redes sociales; Jonathan Infante, vocal de los jugadores; Ángel González, vocal de campo y Jorge Sempere, vocal de organización. El evento más próximo que tiene este club es la participación en el Trofeo de la Comunidad Valenciana que es el fin de semana del 21 de enero.