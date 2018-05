The examples populate this alert with dummy content

FERIA SAN ISIDRO El sabor (más dulce) de la experiencia Roque Artesanos es uno de los establecimientos de Castalla que mostrará su oferta de pastelería y bollería en la vigésimo sexta edición de la Feria de San Isidro que el municipio acoge hasta el domingo - El negocio cuenta con casi medio siglo de experiencia al frente de la cual se combinan la segunda y la tercera generación viernes, 11 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Feria de San Isidro de Castalla deja espacio para todos. Vendedores ambulantes conviven durante tres jornadas con los negocios más veteranos del municipio. En plena plaza donde confluye la calle Cervantes, a la entrada de Castalla, encontramos precisamente el local que Roque Artesanos abrió en 1972 y que, hasta el día de hoy, sigue siendo una de las delicias más preciadas de la zona. Especialistas en cocas, brazos de gitano, dulces típicos, ensaimadas rellenas y prácticamente todo tipo de pastelería, los miembros de esta gran familia llevan la sonrisa impresa desde detrás del mostrador. El calor de la experiencia y el savoir faire se transmite desde que abrimos la puerta y nos reciben. Clara Roque es ya la tercera generación de este negocio pastelero que comenzó su abuelo paterno. Junto a sus padres, forman el gran equipo que, sin duda, va a hacer mucho más dulce el paso de los visitantes por la vigésimo sexta edición de esta Feria de San Isidro.