PLANES El sabor más sensorial de la cereza Planes recibe a un grupo de invidentes de la ONCE quienes, guiados por el periodista y el cronista oficial de Planes, Alfons Llorenç, han visitado los campos de cerezas del municipio, además de degustar el vino y el aceite de su cooperativa martes, 19 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El placer de las cerezas de Planes se entiende en múltiples sentidos. Así ha quedado demostrado tras la excursión al municipio que ha realizado un grupo de invidentes de la ONCE Valencia este martes a mediodía. Alfons Llorenç, periodista y el cronista oficial de Planes, localidad de la que además fue alcalde, ha sido el encargado de organizar la visita, que ha comenzado en el entresijo de la vila medieval y los barrios judío y morisco, rodeados de leyendas y misterios. El paseo ha continuado hasta la cooperativa, donde se seleccionan y se envasan las cerezas, para terminar con una degustación de vino y aceite autóctonos. "Siempre me ha preocupado potenciar el mundo rural, además de ayudar a la gente que tiene algún tipo de dificultad a vivir una experiencia como es la de la recogida de la cereza". Bajo estos dos objetivos, Llorenç se ha mostrado satisfecho de su iniciativa, que ha contado con el apoyo del presidente del consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida Cerezas Montaña de Alicante, Hilario Calabuig. La excursión ha seguido hasta los campos de cerezos de Planes, en concreto, a una finca con 20.000 árboles en un mismo terreno, donde los visitantes han podido sentir la experiencia de recoger este fruto y comerlo. Tras una breve visita a la albufera de Gaianes, el viaje ha terminado con una comida del típico blat picat, acompañado de pescado o carne al horno.