The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD El sainete Festa o Filà, en Amagatalls de la Festa Está puesto en escena por el Grup de Teatre San Mauro y representado el sábado 16 a las 18 y 20,30 horas en el Teatre Salesians - La obra de Ana María García irá a beneficio de AEPA, fundación relacionada con las adicciones - Paco Aznar entrevista a sus protagonistas jueves, 14 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (14/11/2019) La Asociación de San Mauro presenta este sábado 16 a las 18 y 20,30 horas en el Teatre Salesians la obra 'Festa o Filà de Ana María García Pascual a beneficio de AEPA, Fundació per l'anàlisi, estudi i prevenció de les adiccions, disponible una fila cero. También se hará una recogida solidaria de alimentos para Ashproal. Paco Aznar ha invitado a Amagatalls de la Festa a su autora, Ana María García, a actores y a representantes de AEPA para hablar de esta iniciativa solidaria. Se trata del primer acto dentro de la festividad de San Mauro, patrono de Alcoy, desde hace 399 años.