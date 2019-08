The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN El Salvador deja de impartir Infantil de segundo ciclo La Consellería de Educación ha desestimado, por tercer año consecutivo, la solicitud de unidades para aulas de 3, 4 y 5 años - La negativa ha abocado al despido de 4 docentes desde que comenzaron los recortes en el centro miércoles, 07 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/08/2019) La Escuela Infantil El Salvador dejará de impartir educación Infantil de segundo ciclo el próximo curso. La Consellería de Educación ha desestimado, por tercer año consecutivo, la solicitud de unidades para aulas de 3, 4 y 5 años. La negativa ha abocado al despido de 4 docentes desde que comenzaron los recortes en el centro, según ha explicado su directora. La previsión del cierre del segundo ciclo de educación Infantil se ha llevado a efecto y el próximo curso el Centre de Educación Infantil El Salvador sólo impartirá primer ciclo de esta etapa en las tres aulas que conserva: dos para alumnos de 1 a dos años y la tercera para escolares de 2 a tres. Se trata de aulas no concertadas y de carácter privado, para las que ha sido contratado el único docente que tendrá el centro. La resolución de la Consellería de Educación, comunicada el pasado viernes, desestima el mantenimiento y reapertura de unidades concertadas al considerar que "las necesidades de escolarización de la zona están atendidas por centros sostenidos con fondos públicos". Añade la consellería que "que la relación de alumnos por unidad en la etapa está por debajo de la ratio mínima determinada por la dirección general de Política Educativa" y que está prevista "la supresión de unidades y la extinción de la autorización de las enseñanzas del centro". Esta disposición pone fin a 25 años de enseñanza Infantil concertada del Ensanche que carece de Escoleta Infantil Municipal propia, pese a las reivindicaciones del barrio. La medida ha supuesto el despido de dos docentes este curso, que finalizaron el pasado viernes, y que se suman a los otros dos que fueron despedidos a final del curso pasado y el anterior cuando comenzó el cierre unidades.