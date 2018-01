The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD El Sanatorio San Jorge se incorpora a la red IMED de hospitales privados El grupo con mayor influencia en su sector en la Comunidad Valenciana invertirá 4 millones de euros en la reforma del centro miércoles, 31 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/01/2018) El Grupo IMED Hospitales incorpora el Sanatorio San Jorge a su red de hospitales privados y anuncia su reforma por 4 millones de euros. Las obras de adecuación y equipamiento aportarán la necesaria modernización al Sanatorio San Jorge. Acabarán en septiembre y tras los trabajos las instalaciones abarcarán 3.000 metros cuadrados y contarán con 15 consultas externas, 2 quirófanos, 20 habitaciones, servicio de urgencias 24 horas y área de diagnóstico por imagen equipada con tecnología de última generación. El origen del sanatorio San Jorge se remonta a 1952 para cubrir la deficitaria asistencia de la época y como complemento al Hospital Civil de Oliver y la Mutualidad de Levante. En 1996 pasó a ser centro colaborador de la Consellería de Sanitat en el programa de reducción de lista de espera quirúrgica. La adquisición del Sanatorio San Jorge, junto al Centro Médico Gandía, ubica a IMED como el grupo hospitalario privado con mayor influencia en la Comunidad Valenciana. Cuenta con 3 hospitales generales en Benidorm, Elche y Valencia y 2 policlínicas en Teulada y Torrevieja.