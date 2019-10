The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA El Sant Jordi, clasificado para el Nacional Base de rítmica con dos conjuntos y una individual Se disputará en Pamplona del 7 al 9 de noviembre lunes, 07 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los conjuntos Cadete e Infantil del CGR Sant Jordi superaron la complicada fase autonómica, celebrada el sábado 5 de octubre en Calpe, y lograron el objetivo de la clasificación para el Campeonato Nacional Base de Conjuntos que se celebrará en noviembre en Pamplona. El conjunto Cadete con María Muñoz, Claudia Galera, Olivia Santoyo, Claudia López y Helena Gisbert, obtuvo la sexta mejor nota entre los 21 clubes de la Comunidad Valenciana que buscaban una de las 15 plazas para el nacional. El conjunto Infantil con Ainara Linares, Lucía Gozálbez, Lídia López, María Abad y Edurne Nicolau, que acudía como campeón provincial, finalizó el autonómico en novena posición entre los 20 conjuntos aspirantes y también logró una de las 15 plazas. El CGR Sant Jordi ha clasificado para la Copa Nacional Base Individual a la juvenil Zaida Beneyto, que fue bronce en el provincial y finalizó el autonómico en quinta posición. Logró de este modo una de las 5 únicas plazas por autonomía para la Copa. La Cadete individual, Rocío García, que también fue bronce en el provincial no logró sumar los puntos suficientes para lograr su clasificación. El campeonato de conjuntos y copa individual desarrollarán del 7 al 10 de noviembre en Pamplona. Una semana más tarde las gimnastas del CGR Sant Jordi tomarán parte en el torneo nacional Euskalgym que acoge este año Bilbao del 15 al 17 de noviembre con una selección de clubes de España y una gala con las mejores gimnastas del ámbito internacional.