GIMNASIA RÍTMICA El Sant Jordi hace rítmica la Navidad La VI Gala de Navidad Silvia Jordá Coloma,ha sido el broche de oro a un intenso año de actividad del Club Gimnasia Rítmica Sant Jordi viernes, 22 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La VI Gala de Navidad Silvia Jordá Coloma ha sido el broche de oro a un intenso año de actividad del Club Gimnasia Rítmica Sant Jordi. Las niñas, y algún que otro niño, que practican este bello y disciplinado deporte de la mano del CGR Sant Jordi mostraron a familiares y amigos sus avances sobre el tapiz sin la presión de las competiciones. Con su esfuerzo hicieron rítmica la Navidad. El espectáculo mantuvo en vilo al público que abarrotó la grada durante cerca de la hora y media en el pabellón A del Francisco Laporta. En el montaje desfilaron gimnastas de las Escuelas Municipales de Cocentaina, los colegios de Alcoy Horta Major, Sant Roc, Santa Ana y las niñas de los niveles Liga, Federación, Base y Absoluto del CGR Sant Jordi. El conjunto Juvenil y Ana Micó, subcampeona autonómica, ofrecieron por última vez los bailes que presentaron en el Campeonato Nacional Base y que culminó hace un mes en Alicante. La ambientación navideña de esta gala contó con la escenografía creada por Mari Carmen Pérez Mollá. Este diseño fue al final de la gala el imprescindible fotocall al que acudieron todos para inmortalizar la velada. Con esta actividad el equipo de monitoras y profesoras del CGR Sant Jordi formado por Lucía Úbeda, Jennifer López, María Edo, María Nadal, Úrsula Hidalgo, Jessica Senabre y Ana Moltó cierran el 2017, el del 25 aniversario del club fundado por Silvia Coloma Jordá, y se disponen a abrir un nuevo año para el que ya han comenzado a trabajar con nuevas coreografías e ilusiones con las que mostrar y defender el valor de este deporte.