GIMNASIA RÍTMICA El Sant Jordi supera el provincial de rítmica con un oro y dos platas El Club de Gimnasia Rítmica logró clasificar a 12 de sus gimnastas de nivel base para la fase autonómica lunes, 10 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Club de Gimnasia Rítmica Sant Jordi ha superado la complicada y numerosa fase provincial del Campeonato Nacional y de la Copa Base de Conjuntos con tres pódiums. En la cita, que tuvo lugar el pasado sábado 8 de febrero en el pabellón de Monforte del Cid, las cadetes Olivia Santoyo y Rocío García se colgaron la medalla de oro y de plata, respectivamente, y el conjunto infantil, compuesto por Ainara Llinares, Lidia López, Edurne Nicolau, María Abad y Lucía Gozálbez obtuvo el subcampeonato. Estos tres pódiums garantizaban a las medallistas su clasificación para la fase autonómica. En el autonómico también estarán la infantil Claudia Sanegre y las cadetes Helena Gisbert, Claudia López y Claudia Galera, que lograron meterse entre las nueve mejores en una reñida competición con en torno a 20 aspirantes por categoría. A las puertas quedaron la cadete María Muñoz, la infantil Lídia Prats y la alevín Mireia Reche. Las gimnastas del Sant Jordi llegaban al provincial tras disputar el anterior fin de semana (1-2 de febrero) los trofeos amistosos de Alicante-La Mancha y de Cox, en que obtuvieron medalla las cadetes Helena Gisbert (oro), Rocío García (plata) y Claudia Galera (bronce). El conjunto infantil consiguió colgarse el oro y la plata en cada uno de los trofeos.