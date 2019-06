The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS El Sant Jordiet 2020 visita Amagatalls de la Festa Fernando Rius Mestre, junto a sus padres y su hermana pequeña, el primer tro de la filà Chano, Eduardo Gilabert, y el darrer tro, Lluís Vidal, han acompañado a Paco Aznar jueves, 27 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (27/06/2019) Fernando Rius Mestre, Sant Jordiet 2020, ha sido el invitado de honor de la edición de hoy jueves de Amagatalls de la Festa. Paco Aznar ha podido hablar con él y el pequeño de 6 años ha demostrado su desparpajo y su gran pasión por la fiesta pese a su corta edad. Fernando Rius Mestre no ha estado solo por supuesto. Ha venido acompañado por sus padres, Fernando y Amparo, su hermana pequeña, María Amparo, el primer tro de la filà Chano, Eduardo Gilabert, y el darrer tro de esta filà, Lluís Vidal. Todos ellos han dado numerosos detalles sobre como están viviendo este cargo en sus primeros días.