SEGUNDA B El Santa Eulalia por el Mallorca B La RFEF confirma que la Peña Deportiva Santa Eulalia de Ibiza asciende a Segunda B por el puesto del Mallorca – Todavía hay dos plazas de Segunda B en venta martes, 04 de julio de 2017 La Peña Deportiva Santa Eulalia jugará la próxima temporada en Segunda B con el Alcoyano. El equipo de Ibiza ha sido el designado por la RFEF para cubrir la plaza que ha dejado el Mallorca B, arrastrado a Tercera División por el descenso del primer equipo a Segunda B. El club ibicenco ya jugó hace algunos años en El Collao , en partido de Copa del Rey, recordado por el lanzamiento de 19 penaltis para decidir el equipo que pasase a la siguiente ronda, al final fue el Alcoyano quien pasó y terminó jugando contra el Atletic Club de Bilbao. Por otro lado el viernes finaliza el plazo para los equipos que quieran optar a comprar las dos plazas libres de Segunda B que dejan el Boiro y Gavá , descendidos por impagos. El precio de la plaza es de 133.000 euros y todo apunta que los filiales tienen más opciones.