SEMANA SANTA El Santo Entierro agudiza la devoción La procesión del Viernes Santo muestra todos los pasos de la Semana Santa, arropados por la emoción de cientos de devotos sábado, 15 de abril de 2017 más información El calvario hacia la cruz

Silencio profundo La multitudinaria procesión del Santo Entierro culminó este Viernes Santo tres jornadas de devoción, recogimiento y pasión en Alcoy. Cientos de personas participaron en la marcha que reunió a los seis pasos de la Semana Santa alcoyana. Todos, a excepción de los que el próximo Domingo de Resurrección saldrán a la calle en la particularísima procesión de Els Xiulitets. Durante cerca de dos horas desfilaron en procesión las cofradías de Alcoy. El gremio de Labradores portó con dignidad la imagen de Jesús Nazareno, vestido con túnica morada salpicada de bordados dorados, y cargado con la pesada cruz camino del Calvario. La cofradía con sede canónica en San Vicente mostró los pasos del Cristo Agonizante y la Virgen de la Soledad, las dos piezas que habían procesionado el Jueves Santo. La cofradía del Cristo Yacente y Nuestra Señora de los Dolores portó los pasos con las efigies que le dan nombre. Todos los pasos estuvieron acompañados por grupos de dolçaina, que, interpretando saetas, dieron más vistosidad si cabe al desfile. Tras las imágenes, numerosos grupos de fieles participaron en la procesión, durante la que se elevaron saetas en honor de la Virgen. Entre los participantes destacaron componentes de la asociación de amas de casa Lucentum, de riguroso negro y mantilla, y miembros de los Reales Tercios. El sacro desfile lo cerró la imagen de Cristo en su lecho de muerte, el paso que solo participa en esta procesión. Para un momento tan emotivo la Corporación Musical Primitiva interpretó Alcoy llora, del maestro Amando Blanquer. El alcalde, Antonio Francés, presidió la procesión junto a la diputada del Partido Popular María Dolores Alba. Numeroso público llenó las calles de la zona Centro de Alcoy para arropar a las cofradías que mantienen la tradición de la Semana Santa en la ciudad.