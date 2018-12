The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, visita los centros de Alcoy El secretario del gobierno autonómico ha llevado a cabo este martes diferentes reuniones con los colegios y centros de FP martes, 18 de diciembre de 2018

AUDIO Hora 14 Alcoy (18/12/2018) El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, ha estado en Alcoy para visitar los diferentes colegios y centros de FP. Ha estado en la ciudad dentro del contexto del Pla Edificant, que en la comarca va a repartir 23 millones de euros entre 17 centros, más otros tres que faltan por delegar. Lo ha avanzado en una entrevista aquí en el Hoy por Hoy, en la que ha recordado que la inversión para adecuar siete centros en Alcoy supera los 5 millones 400.000 euros. "La adecuación de la actuación en el Tomàs Llàcer, alrededor de 250.000 euros, El Romeral, 300.000, el instituto Andreu Sempere, 4 millones de euros, el colegio Miguel Hernández, 38.000 euros, el colegio Sant Vicent, 359.000, Horta Major, 160.000 euros, y 400.000 euros para la Escuela Oficial de Idiomas". Quitando la inversión más elevada, en el Andreu Sempere, el gobierno autonómico se marca el plazo de un año y medio para finalizar las intervenciones del plan Edificant. Banyeres, Onil, Castalla, Muro, Ibi son otros municipios de la comarca que se van a beneficiar de este programa, que la Generalitat Valenciana realiza codo a codo con los Ayuntamientos.