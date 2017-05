The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY El secreto de la felicidad La escritora alcoyana Cristina Jimena presenta el libro, Los elixires mágicos, que ha traducido del alemán al español viernes, 12 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (02/05/2017) La escritora alcoyana Cristina Jimena autora de las novelas Y de pronto cambió mi vida, y El Club de la Gente Feliz, presenta en Radio Alcoy Los elixires mágicos. Cómo mantenerse sano y en forma, sin amargarse la vida. En esta ocasión regresa a Radio Alcoy con el autor del libro Michael Handel y la vicepresidenta de la AECC.