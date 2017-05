The examples populate this alert with dummy content

DENUNCIA El sector aéreo protesta por los buitres de Mariola Advierte del riesgo que la sobrepoblación de aves supone para las aeronaves – El Ayuntamiento solicita informes a la Conselleria de Medio Ambiente martes, 16 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/05/2017) El sector aéreo de la provincia ha pedido medidas al Ayuntamiento de Alcoy para evitar que los buitres del proyecto de reintroducción de esta especie en la sierra de Mariola provoquen accidentes de aviación. El Ayuntamiento ha recibido un escrito del aeródromo de Mutxamel, del Aeroclub de Alicante, el Club Ultraligeros La Montaña, del delegado en España de la Federación Aetonáutica Internacional y de la academia de pilotos European Flyers en el que advierten del riesgo que la proliferación de buitres representa para las aeronaves. La denuncia alerta de que las aves sobrevuelan zonas no controladas en la provincia de Alicante, mucho más allá del área de Mariola, donde el colectivo Fapas Alcoy inició en 2000 el proyecto para recuperar esta especie que había dejado de poblar la comarca. La presencia de los animales en puntos, por ejemplo, del litoral representa un peligro para los modelos de aeronaves que vuelan a baja altura, según los denunciantes. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez, sorprendido por la queja, avanza que va a solicitar informes a la Conselleria de Medio Ambiente para que, como administración competente, determine la existencia de riesgo real y las posibles medidas a adoptar. “La conselleria debe decirnos si la protesta es coherente y si hay que tomar alguna medida”, señala. El escrito de clubes, aeródromos y academias subraya que el pasado año 12 personas fallecieron en España por accidentes aéreos provocados por el impacto de buitres. En uno de los siniestros, registrado en Cuenca, falleció toda una familia que había partido en avioneta desde Mutxamel. Los denunciantes están dispuestos a emprender acciones legales en caso de que no haya decisiones que resuelvan la actual situación.