MEDIO AMBIENTE El sector agrario solicita exenciones fiscales para los afectados por xylella Cuatro asociaciones de agricultores advierten del triple impacto de la bacteria en la provincia lunes, 11 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/12/2017) Cuatro asociaciones de agricultores, Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, AVA-Asaja, LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders y UPA-PV, se han unido para reclamar al Ministerio de Hacienda y al de Agricultura la exención del IRPF para las rentas procedentes de ayudas e indemnizaciones públicas por la destrucción de plantas y cultivos dentro del plan de erradicación de xylella fastidiosa. Las asociaciones piden el mismo tratamiento que tienen los ganaderos en casos de sacrificio obligatorio por epidemias o enfermedades. El plan de contingencia contra la bacteria, basado en el protocolo europeo, obliga a arrancar y destruir los almendros en un radio de 100 metros del punto de detección de xylella. Las entidades advierten del triple impacto que provoca la lucha contra la bacteria: el económico, el social, por la pérdida de empleo, y el ecológico, debido a la afección sobre el paisaje. 54 términos municipales de la provincia están plenamente afectados por la bacteria, entre ellos Balones, Fageca y Famorca. Prácticamente el resto de El Comtat está afectado por el plan de contención.