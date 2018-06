The examples populate this alert with dummy content

BALANCE El sector juguetero arranca 2018 con crecimiento de ventas El mercado nacional aumenta un 9% hasta marzo mientras que las exportaciones se incrementan un 7,9% viernes, 08 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El sector juguetero ha iniciado el año 2018 con crecimiento de ventas. El primer trimestre ha acabado con un aumento en el mercado nacional del 9% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a las exportaciones, se han incrementado en un 7,9%, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes ofrecidos con motivo del reconocimiento a los mejores juguetes de 2018. En España, los juguetes más vendidos en el primer trimestre del año han sido los electrónicos, las muñecas y las figuras de acción. Han registrado descensos las categorías de construcción y peluches. A escala internacional, el mercado europeo se mantiene como principal cliente del juguete español, básicamente en Portugal, Francia e Italia. En este último país, las ventas han crecido un 29,4%. La patronal destaca, no obstante, el descenso del 47% en las ventas a Rusia, lo que prolonga un año de caída. La patronal destaca la “buena forma” que ha demostrado el sector en el primer trimestre del año. Las cifras las ha aportado con motivo de la concesión de los mejores juguetes de 2018, una iniciativa que pretende reconocer a los fabricantes “que cada año trabajan por sorprender con nuevos juguetes”. Es una loa para reivindicar la labor de los productores para hacer frente a las falsificaciones, que provocan pérdidas anuales del 16,6%. La ibense Moltó ha ganado el premio al mejor juguete de imitación, mientras que Famosa se ha anotado dos premios: a la mejor muñeca y al mejor juego de arte y manualidades. A juicio del jurado infantil, que probó numerosos productos en el centro de Educación Emocional MarcAis de Ibi, ha designado como mejor juguete el Robot Camaleón, de Word Brands.