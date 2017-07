The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO El sector juguetero despunta en sus bodas de oro La industria del juguete inicia el año con incrementos en las exportaciones y en las ventas nacionales cuando se cumple medio siglo de la implantación de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes lunes, 03 de julio de 2017 El sector juguetero ha iniciado el año con aumentos en las exportaciones y en las ventas nacionales. Lo hace cuando la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes celebra sus bodas de oro a través de un libro que reconoce el trabajo de las empresas que, durante medio siglo de trabajo para construir la infancia de un país. Las empresas españolas han vendido al extranjero un 24% más que el año pasado hasta el mes de abril. En el mercado nacional, las ventas han crecido un 5,9% más que en 2016. Este último dato recoge hasta mayo. Estas cifras llegan durante la celebración de los 50 años de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Con motivo de este aniversario, la patronal ha presentado en Alicante el libro 50 años dan mucho juego, que ha presentado en el Museo Arqueológico de Alicante. Es un recorrido por la historia del juguete, de la Asociación y de las empresas que han contribuido a escribirlas. Entre los logros más destacados del sector juguetero figuran la creación del Instituto Tecnológico del Juguete AIJU (pieza hoy indispensable en la innovación y competitividad de muchas pymes), el reconocimiento como Industria de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura en 2011, y la firma, en 2015, por parte de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, de la "declaración institucional con motivo del Día Internacional del Juego" para destacar la importancia del juego en la vida de los niños y solicitar una mayor presencia del juego en las aulas. En resumen, cincuenta años, medio siglo de vida, dedicados al juguete.