The examples populate this alert with dummy content

ESPAI ÀGORA El sector textil llega a los jóvenes a través del deporte Más de 420 escolares respondieron al reto de las Olimpiadas AITEX, celebradas el pasado 30 de abril en el Polideportivo Francisco Laporta jueves, 09 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (08/05/2019) El espacio Ágora de los emprendedores de Radio Alcoy analiza la jornada lúdico-deportiva celebrada el pasado 30 de abril en el polideportivo Francisco Laporta con la que AITEX, el Instituto Tecnológico del Textil, pretendía despertar en los jóvenes el interés en el sector textil. Más de 420 escolares respondieron al reto de las Olimpiadas AITEX. Han participado alumnos de 9 centros formativos de Alcoy: Carmelitas, Esclavas, José Arnauda, La Salle, IES Cotes Baixes, IES Andreu Sempere, Santa Ana, San Vicente de Paul y Salesianos San Vicente Ferrer. Durante toda la mañana los estudiantes han realizado diversas actividades como pádel, voleibol, pista de paint ball, balonmano, circuito de obstálucos mad race, simulador golf, videojuegos, circuito BTT por la vía verde. Además de todas estás actividades que escogían cada estudiante según sus preferencias, todos han participado en un circuito de orientación. Esta actividad consistía en la búsqueda de diferentes pistas por todo el polideportivo, y para encontrar la siguiente pista tenían que conocer los diferentes sectores de aplicación del sector textil. De este modo conocer que el sector textil es totalmente transversal en diferentes sectores de aplicación. Rafael Pascual, presidente de AITEX, fue el encargado de cerrar el acto de las Olimpiadas y agradeció impliación de los estudiantes, los centros formativos, además de la estrecha colaboración del Ayuntamiento de Alcoy. En el espacio Ágora explica que es muy importante que los jóvenes conozcan el potencial del sector textil, además de la alta empleabilidad en las empresas de la zona. Alberto Belda, concejal de Educación y Deporte de Alcoy, también ha destacado que estas actividades fomentan el deporte en los jóvenes y es una forma divertida de conocer más acerca del sector textil. Para finalizar las jornadas, AITEX ha sorteado 9 bicicletas de montaña, una por cada centro formativo, entre todos los participantes.