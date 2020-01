The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA El sector turístico, satisfecho con la campaña de Navidad La presidenta de la Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior, Indira Amaya De Ameglio hace un balance positivo de estas fechas y calcula en más del 80% la ocupación para el fin de semana de Reyes viernes, 03 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (03/01/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (03/01/2020) Las previsiones turísticas vuelven a ser muy buenas de cara al fin de semana de Reyes después de rozar el lleno en Nochevieja. Los establecimientos hoteleros y hosteleros de la ciudad y del entorno rural se encuentran al 80% de su capacidad, a la espera de las reservas de última hora. Los del Centro de Alcoy están ya llenos y los de la periferia están a un buen nivel de ocupación. Así lo explica la presidenta de la Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior, Indira Amaya de Ameglio que se ha mostrado satisfecha por el incremento de las reservas en los últimos años en estas fechas. Según Amaya estos resultados son fruto de la promoción que se está realizando, del potencial de esta zona y de las buenas prácticas de los empresarios del sector. Amaya ha estado en Radio Alcoy haciendo un balance de estas cifras y de los proyectos para el 2020 con Fitur como primera cita importante.