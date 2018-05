The examples populate this alert with dummy content

ESPECIAL MOSTRA 2018 El segell alcoià marca la programació de dijous de Mostra La Dependent torna al Teatre Principal amb una estrena sobre les separacions de parella i la dansa arriscada de l'alcoiana més universal, Sol Picó, s'apodera del Calderón aquesta nit jueves, 31 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Mostra de Teatre d'Alcoi (31/05/2018) Avui, el protagonisme del tarannà alcoià centra el focus de la Mostra de Teatre 2018. La programació arranca amb més teatre al carrer, a les sis, amb una paròdia sobre els llops de Wall Street, The Wolves, al passeig de Cervantes. A les set, la fira està marcada per un dels retrobaments més esperats: La Dependent torna a la que ha estat sa casa, al Teatre Principal, amb l'estrena de les germanes Miralles: Separeu-vos junts. A més a més de parlar amb Joanfra Rozalén, productor executiu de La Dependent, en aquest programa especial a les nostres ones escoltem la darrera proposta de Sol Picó: dansa de temàtica "dura" però tractada de manera "gamberra" a Dancing with frogs, a les nou al Calderón. Una reflexió necessària sobre el món de la masculinitat que donarà pas a altra funció en obert, El funeral, a les deu, a la plaça de Dins. Ens apropem també al darrer dia de la Mostra, demà divendres, amb els tres espectacles que tancaran el teló d'aquesta edició.