MONÒLEGS D'ALCOIANIA El segon dia de Nadal Cristina Gòmez interpreta un text d'ella mateixa miércoles, 14 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Monòlegs de l'alcoiania (05/11/2016) Qui vol casar-se amb mi? Aquesta és la proposta que l'autora i actriu del monòleg El segon dia de Nadal, Cristina Gòmez, llança al públic del Teatre Principal. La jove guionista s'aferra a la tradició del 26 de desembre, aquella que diu que les dones poden demanar matrimoni als homes. Gaudeix d'un monòleg que, a més de treure a més d'un de la butaca, ho fa de polleguera.