LOTERÍAS El segundo mayor premio de la historia de Alcoy Los 28 millones repartidos en el sorteo de Navidad de la ONCE solo los superan los 49 del sorteo de El Niño de 2006 lunes, 02 de enero de 2017 El primer premio del sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE es el segundo mayor que la Lotería deja en Alcoy a lo largo de la historia. Solo lo supera el segundo premio de la Lotería del Niño de 2006. El 6 de enero de 2006 el 27.029 dejó 49 millones de euros en Alcoy. Fue el segundo premio del sorteo extraordinario de El Niño, el hasta ahora mayor premio de la historia de Alcoy. Aquel mismo año, 2006, en concreto en febrero, el primer premio de la Lotería Nacional volvió a tocar en Alcoy. Entonces el premio fue de 4 millones de euros. El primer premio de la Lotería, de 300.000 euros por no coincidir la serie, cayó en Alcoy en 2015, 2011, 2010 y 2008. Uno de los premios más repartidos fue el quinto premio del sorteo de Navidad de 2012. La filà Marrakesch, a través de décimos y papeletas, distribuyó 8,4 millones de euros. La Lotería de Navidad dejó 135.000 euros en 2014, cuando fueron sellados en Alcoy dos décimos del segundo y cuarto premio. Otro cuarto premio, dotado de 20.000 euros, dejó el sorteo de Navidad de 2015. El año pasado el segundo premio de la Lotería Primitiva otorgó 175.000 euros y en 2008 el sorteo de Euromillones dejó un premio de 480.000 euros. El sorteo de la ONCE, aparte de la del día 1 de enero, ha dejado muchas alegrías en Alcoy. La más reciente, en diciembre del año pasado, fue el Sueldazo de 1,7 millones de euros. En 2012, la ONCE repartió un premio de 595.000. En 2007 y 2009 Alcoy fue agraciado con dos primeros premios, de 350.000 euros. Todas estas citas con la fortuna han repartido en la ciudad desde el año 2006 más de 94 millones de euros.