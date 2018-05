The examples populate this alert with dummy content

LOTERÍA NACIONAL El segundo premio deja 24.000 euros en Castalla Una persona adquirió por terminal dos décimos del 5.697, agraciado en el sorteo del sábado lunes, 21 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El sorteo del sábado de la Lotería Nacional ha dejado un premio de 24.000 euros en Castalla. La administración número 1 del municipio, ubicada en la calle del Mig, vendió por terminal dos décimos del número 5.967, agraciado con el segundo premio. Cada uno de los boletos tuvo un premio de 12.000 euros, según ha precisado a RADIO ALCOY el responsable de la administración. Los dos décimos fueron vendidos a través del terminal electrónico. El segundo premio también cayó en otros puntos de la Comunidad Valenciana, como Sueca y Gandia. El primer premio, que otorga 60.000 euros por décimo, correspondió al número 33.871, consignado en las administraciones de Madrigal de la vera (Cáceres) y Montilla (Córdoba).