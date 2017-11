The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS El segundo será mejor que el primero La Asociación de San Jorge anuncia las novedades para la II edición del trofeo de fútbol 8 “Premis Sant Jordi” , habrá categorías infantil y cadete y será en dos días martes, 07 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/11/2017) Desde el MAF ( Museo Alcoia de la Festa), hoy en Ser Deportivos, hemos hablado con la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, Vicente Bas y José Pascual, presidente , vicepresidente y director del museo. Nos ha contado la memoria de la primera edición y han hablado de todas las novedades de la segunda. Un torneo que pretende consolidarse en el fútbol nacional y que sin duda será uno de los eventos del año deportivamente hablando. En la segunda edición, habrá categoría infantil y cadete y pasará a ser de dos días.