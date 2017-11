The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIONES El sello de Valls La Asociación Filatélica y Numismática de Alcoy prepara una muestra en el Àgora en la que repartirá 500 sellos con la imagen de Joan Valls, además de poner a la venta una tarjeta postal con un poema del escritor alcoyano viernes, 10 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (10/11/2017) Joan Valls podría haber sido un amante de la filatelia. Así lo considera el secretario de la Asociación Filatélica y Numismática de Alcoy, Ernesto Pérez, "puesto que le gustaban todas las artes", asegura. Hemos entrevistado a Pérez en Radio Alcoy ya que, esta tarde, a partir de las 18 horas, la asociación, en colaboración con el Ayuntamiento, ha preparado 500 sellos con la cara de Valls para entregar a la ciudadanía. Además, los interesados podrán adquirir una tarjeta postal con un poema del escritor alcoyano, acompañado de un sobre. Para la que es la 37 exposición que organiza, la Asociación Filatélica y Numismática de Alcoy tiene a punto un matasellos para dejar impresa la huella de Valls. Todo esto, acompañado de una exposición con material diverso de Valls que se podrá visitar en el Àgora hasta finales de noviembre.