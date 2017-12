The examples populate this alert with dummy content

NAVIDAD El Senado debate declarar la Cabalgata como Patrimonio de la Humanidad El PSOE plantea al pleno la defensa del ‘Nadal alcoià’ ante las críticas a la figura del paje miércoles, 13 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/12/2017) El Senado debate este miércoles una moción del Partido Popular para instar al Gobierno de España a que apoye y defienda en las instancias internacionales la declaración de la Cabalgata de Reyes como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco. La moción del PP se debate este miércoles por la tarde en la comisión de Cultura del Senado. Saldrá adelante, puesto que los conservadores tienen mayoría absoluta en la cámara. En Alcoy, el PSOE ha presentado una moción para el próximo pleno en la que defiende los “hechos diferenciales” del Nadal alcoià. La iniciativa surge en respuesta de las críticas recibidas en las redes sociales por el presunto racismo de la figura de los pajes, identificada como blackface, un término que hace referencia al maquillaje teatral empleado en el siglo XIX en Estados Unidos para representar a personas negras, cuando estas vivían todavía en situación de esclavitud. El PSOE, que aspira a que la moción sea una declaración institucional apoyada por todos los grupos de la corporación, entiende que el lugar adecuado para contestar a las críticas es el pleno. “Debemos reivindicar nuestras tradiciones y fiestas desde el respeto, la igualdad y la tolerancia”, señalan los socialistas.