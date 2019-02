The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO El sénior masculino del NB Alcoi Mutua Levante, en el primer Tiros Libres El capitán del equipo, Héctor Gomar, ha sido el primer invitado al programa semanal que repasará la actualidad del baloncesto local y de los equipos del NB Alcoi, ambos patrocinados por Mutua Levante jueves, 07 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (06/02/2019) Tiros Libres es un nuevo programa semanal que llega a Radio Alcoy patrocinado por Mutua Levante y que se ocupa de repasar la actualildad de la liga local de baloncesto de la ATLA y de los equipos del Nou Bàsquet Alcoi, ambas entidades respaldadas por Mutua Levante. Todos los miércoles podremos conocer los resultados de la liga local, que inicia los play-offs por el título y de los equipos del NB Alcoi, con especial atención a sus dos séniors. Así el primer protagonista del programa ha sido el capitán del sénior masculino que milita en Autonómica, Héctor Gomar.