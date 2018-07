The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "El Sent-me me aporta una felicidad enorme" El director artistico del Simposium Encuentro de nuevas tendencias en Música y Educación, Ignacio García Vidal, hace balance al inicio de la quinta edición del evento que acoge Cocentaina jueves, 12 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/07/2018) El Sent-me 2018 arranca el lunes 16 de julio en Cocentaina. A lo largo de 6 días la Vila Condal se llenará de especialistas y aprendices que disfrutan con la música. El 17 de julio tendrá lugar el principal acto con la puesta en escena de la novena sinfonía de Beethoven en el Palau Comtal, con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Coral Discantus de Murcia y el Cor de Cambra Discantus de Cocentaina. Su director artístico, Ignacio García Vidal, y alma mater del Sent-me, ha explicado los contenidos de la edición de este año, que alcanza su quinta edición con un centenar de alumnos y entorno a 20 profesores. García Vidal ha expresado en Hoy por Hoy Alcoy lo que en su amplia trayectoria profesional representa esta cita anual y musical en Cocentaina. "El Sent-me me aporta una felicidad enorme".