MÚSICA El sentir que se baila Radio Alcoy presenta un avance de las mejores instantáneas del Winter Black Swing Festival, la cita con el jazz y el Lindy que ha logrado reunir a 467 personas de diferentes países en tan solo un fin de semana miércoles, 31 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Sentir -y bailar- en modo swing. En esto y mucho más ha consistido básicamente la cuarta edición del Winter Black Swing Festival que, con 467 personas venidas de países tan ispares como Australia, Austria, Francia, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos, se sitúa desde ahora en el punto de mira de la escena 'hopper' (esto es, del Lindy hop), de la Comunitat Valenciana, incluso más allá. El festival, surgido del entusiasmo de la bailarina Elisabeth Monllor, es ya una cita imperdible en Alcoy cuando el calendario llega al frío mes de enero. Y, precisamente, parte de la gracia es este clima, lluvioso, el que, paradójicamente, invita a los bailarines a recogerse en los lugares más recónditos de la ciudad para no dejar de bailar. No hay dolor, no hay excusa, que valga. Un ejemplo es el clandestino del viernes, una tradición que abre el festival, y que, más que un fracaso al estar pasado por agua, permitió en esta edición poner a prueba la creatividad y la adaptabilidad de todas las personas que han querido desplazarse hasta Alcoy a sabiendas de un único fin: hacer que sus pies entren en calor. El balance del WBSF'18 es mucho más que un conjunto de cifras. Es casi imposible describir la magia que se crea en un espacio tan propicio -y redondo- como el salón Rotonda del Círculo Industrial, uno de los grandes atractivos de este festival de swing y jazz; la complicidad entre los voluntarios y el staff que lo hace posible; y la capacidad de traer a una ciudad de (ya) menos de 60.000 habitantes a figuras internacionales de primera línea como este año ha sido el coreógrafo de la BBC y bailarín de swing y jazz Ryan Francois -sin desmerecer en absoluto al resto-. Es difícil explicar con palabras un sentimiento, una emoción. Una emoción que se siente por los pies. El sentimiento, el sentir, que se baila y nada más. Avance de las primeras fotografías del WBSF'18 cedidas en exclusiva a Radio Alcoy por su autora Stephanie O'Connor. Texto de Marta Gisbert para Radio Alcoy CADENA SER.