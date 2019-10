The examples populate this alert with dummy content

INVESTIGACIÓN El SEPRONA intercepta en El Comtat material prohibido de caza La investigación de la Guardia Civil, ha dado como resultado la localización de dos cepos metálicos,cuyo uso no selectivo puede afectar a especies de fauna que estén incluidas en el Catálogo de Especies Amenizadas viernes, 25 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/10/2019) El Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA de la Guardia Civil de Alicante, ha realizado una investigación relacionada con el uso de cebos envenenados en una parcela agrícola de la comarca de El Comtat. En la inspección de esta parcela, se encontraron varios medios de arte prohibidos para la caza y armas largas indocumentadas. Como consecuencia, se ha denunciado a un hombre español de 63 años, residente en la Comarca del Comtat, como presunto autor de varias infracciones a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley de Sanidad Vegetal, así como al Reglamento de Armas. El Servicio del SEPRONA de la Guardia Civil, tiene como misión fundamental la protección de la naturaleza. Tan amplio cometido, se concreta en actuaciones más específicas, dependiendo de las necesidades de la zona de actuación, como la detección de cebos envenenados y de medios no selectivos de captura de fauna. Esta conducta, puede acarrear consecuencias graves para especies especialmente sensibles del lugar. Es por esto que agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Jijona, junto con los Grupos Cinológicos de Valencia y Madrid (dotados de unidades caninas especializadas en la detección de cebos envenenados), han llevado a cabo una investigación, a raíz de unas denuncias sobre varios envenenamientos en las Comarcas de Alcoy y de El Comtat, sucedidos hace unos meses. Fue uno de estos perros el que descubrió, durante un reconocimiento de una zona cercana a una parcela agrícola de la Comarca de Cocentaina, una sustancia granulada de color negro en un bote de cristal, que contenía un pesticida de uso restringido, habitualmente utilizado para cebos envenendados. Cuando los agentes pasaron a realizar una inspección más exhaustiva de la parcela, encontraron numerosas artes prohibidas para la caza tales como; 2 cepos metálicos para caza, como medio masivo no selectivo, 2 jaulas-trampa sin tener la autorización para su tenencia/uso, 1 aparato eléctrico reproductor de cantos y sonidos de especies cinegéticas, con mando a distancia, varios manojos de espartos usados para la captura de aves, cuando se les impregnada en liga, además de 3 armas largas indocumentadas, una escopeta municionada para su uso aún estando fuera de veda, 386 cartuchos de diversas marcas y calibre, y 2 cajas de balines. Por todos estos rastros y vestigios evidentes en el lugar de artes prohibidas, de armas largas indocumentadas, de pesticidas, así como también del hallazgo de dos urracas presuntamente capturadas con las jaulas, se pudo concluir que el propietario de la parcela realiza la caza con asiduidad y durante todo el año, sin respetar las épocas de veda. La Guardia Civil procedió a levantar acta por 3 infracciones a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 4 infracciones a la Ley de Sanidad Vegetal, 8 infracciones al Reglamento de Armas, al decomiso de éstas y de las artes antes mencionadas. El pesticida de uso restringido fue trasladado a una instalación homologada en Valencia. Es de reseñar que la detección de un cebo envenenado es muy complicada, tanto por el esmero que se pone en su ocultación, como por la alta toxicidad que tiene, pues suele tratarse de un pesticida de uso restringido, potencialmente dañino para la fauna salvaje, doméstica y para los seres humanos.