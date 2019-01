The examples populate this alert with dummy content

DIVULGACIÓN El séptimo Fresneda Magazine está dedicado a denunciar el acoso Su coordinador Aitor Pla ha estado en Radio Alcoy explicando detalles de esta edición que verá la luz el martes 29 domingo, 27 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/01/2019) La séptima entrega de Fresneda Magazine verá la luz el martes 29. Esta edición está dedicada al acoso, en todas sus expresiones, laboral, sexual… pero en especial al escolar. Aitor Pla, coordinador y alma mater de la revista, ha visitado Radio Alcoy para explicar detalles de esta edición en la que se cuenta con un testimonio en primera persona de un caso de acoso escolar y además ha explicado que han programado realizar acciones paralelas vinculadas al acoso como charlas en institutos en primera persona, un manifiesto y mociones presentadas a los ayuntamientos con una serie de medidas sobre este problema. También ha explicado otros aspectos como el recuerdo de la figura de Rubén Fresneda, el acto de presentación oficial de la revista en sociedad o los proyectos futuros de una revista que nació en septiembre de 2017.