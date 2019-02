The examples populate this alert with dummy content

COMARCA El Servei de Transport Universitari de la Mancomunitat estrena targeta de transport i abonaments Els nous abonaments, d'1 viatge, 10, 20 i mensual, poden adquirir-se des d'aquest divendres viernes, 01 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Servei de Transport Universitari ha començat a aplicar, a partir d’este divendres, les novetats implantades fruit del nou conveni entre la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat i Vectalia signat en desembre. D’aquesta manera, els usuaris podran utilitzar ja la nova targeta amb xip. Els nous abonaments, 1 viatge, 10 viatges, 20 viatges o mensual, ja poden adquirir-se i incorporar-se a la targeta. L’ús de la targeta amb xip propiciarà que la Mancomunitat compte amb més informació sobre l’ús que els usuaris donen al servei i, per tant, podrà anar adaptant progressivament el servei a les seues necessitats reals. Els usuaris encara podran fer ús dels abonaments de cartó, que conviuran amb la targeta fins al dia 15 de febrer. A més, en cas que els resten viatges de cartó per utilitzar una vegada passada aquesta data, podran transferir-los a la targeta. Els nous tipus d’abonament i la targeta de transport se sumen a les millores implantades l’u de gener, com la possibilitat d’utilitzar la línia regular Alcoi-Alacant amb l’abonament de l’STU. Tota la informació sobre les novetats de l’STU està disponible en la pàgina web de la Mancomunitat.