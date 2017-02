The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ El 'soñador' hiperrealista de Disney Tragaluz abre su especial rincón de la tarde del jueves al famoso ilustrador y storyboarder Paco Sáez jueves, 09 de febrero de 2017 De pequeño, soñaba con Mazinger Z. Se hizo mayor y fue él quien decidió armarse de lápiz y papel y hacer soñar al resto del mundo. Paco Sáez ha sido dibujante y storyboarder para Walt Disney, Cartoon Network, Warner Bross, y supervisor de los guiones gráficos en grandes producciones españolas como Atrapa la Bandera, Planet 51 o Tadeo Jones, donde trabaja con Ligthbox en la segunda parte, prevista para 2017. "Yo lo que hago es ponerle imagen al guión escrito (...) para darle forma de viñetas. Intentamos aportar más gags de lo que ya está escrito. Esto es el storyboard: dibujar toda la película, añadir, quitar, hasta llegar al resultado final." Entrevistamos a Sáez, que impartió una charla a los alumnos del Ciclo Superior de Animación de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi el pasado mes de octubre. "Hay muchas cosas antes que coger el lápiz y ponerse a dibujar", les dijo. Como la creatividad y el realismo con el que el gran profesional nos hace llegar sus palabras en este Tragaluz del 9 de febrero. Que lo disfrutéis.