The examples populate this alert with dummy content

ARREL El sol en sus manos Industrias Seguí Alcoy, fundada en 1880, construye las estructuras para 200.000 paneles solares en Chile miércoles, 05 de noviembre de 2014 escúchalo en AUDIO Arrel (05/11/2014) La empresa alcoyana Industrias Seguí Alcoy ha construido las estructuras para instalar 200.000 paneles solares en el desierto chileno de Atacama. Es uno de los últimos proyectos en los que se ha embarcado esta empresa, fundada en 1880 y que desde 2002 hubo de cambiar su cartera de clientes: de construir maquinaria textil pasó a dedicarse al sector de las renovables. Su responsable, Alfonso Díaz, explica en RADIO ALCOY la evolución de la empresa.