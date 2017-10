The examples populate this alert with dummy content

MONÒLEGS D'ALCOIANIA El soroll d'una nit d'estiu Athenea Tejedor i Ana María García, filla i mare, comparteixen experiència en el primer monòleg d'alcoiania del 2017 miércoles, 11 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Monòlegs de l'alcoiania (06/10/2017) Es pot dormir a l'estiu? La resposta que a aquesta pregunta dona Athenea Tejedor, amb text de la seua mare, Ana María García, és clara: resulta complicat dormir les nits d'estiu amb tant soroll com generen els carrers d'Alcoi. La crítica a les conseqüències de la contaminació acústica, sempre amb clau d'humor, centra el primer monòleg d'alcoiania de l'edició del 2017.