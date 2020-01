The examples populate this alert with dummy content

LOTERÍA El sorteo del Niño deja solamente terminaciones Tras los 60 millones de euros repartidos en el Gordo hace tres semanas, en esta ocasión, Alcoy solo ha recogido algo de dinero de forma puntual martes, 07 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El sorteo del Niño deja premios por algunas terminaciones. La administración número 3, que repartió 60 millones de euros en el Gordo, esta vez ha repartido 220 euros por el décimo 18967. Esta terminación, el 967, salió dos veces, y por eso duplicaba el premio. En gran parte este número se vendió en Benimarfull. El primer premio, el 57369, dejó por coincidencia con las tres primeras cifras, 140 euros en los números vendidos en el Bar El Pontet de Batoi con el 57369, y 100 euros en ventanilla de esta administración, por el 57326. La filà Almogávares que llevaba la terminación 42 coincidía del primer premio ha repartido 120 euros por décimo, los Realistes 40 euros por décimo por la terminación 03 y los Navarros un reintegro con el 7.