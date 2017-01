The examples populate this alert with dummy content

PREMIO El sorteo de Navidad de la ONCE deja 28 millones de euros en Alcoy Un vendedor ambulante reparte en la Zona Norte y el Ensanche 70 series, premiadas cada una con 4 millones de euros domingo, 01 de enero de 2017 El año 2017 ha comenzado con una descarga de millones en Alcoy. El sorteo extraordinario de Navidad de la ONCE, celebrado este domingo a las 11, ha repartido 28 millones de euros en la ciudad. Las 70 series del número del primer premio, el 49.723 se han vendido en Alcoy. Cada uno de los 10 cupones que forman la serie están premiados con 400.000 euros, exactamente la misma cantidad que el Gordo de la Lotería de Navidad. El premio está muy repartido, según ha explicado a RADIO ALCOY el director de la ONCE en Alcoy, José Gregorio Gisbert porque el vendedor ambulante que ha distribuido los cupones, Javier Ramírez, tiene numerosos clientes entre el Ensanche y la Zona Norte. El número premiado, además, termina en 23, habitual en Alcoy por ser el Día de San Jorge. El primer premio de la ONCE deja una de las cantidades económicas más importantes que un sorteo ha repartido en la ciudad en la que nunca ha caído el primer premio de la Lotería de Navidad. El pasado mes de diciembre la ONCE ya dejó un importante premio, un sueldazo de 1,5 millones de euros y 12 premiados con 20.000 euros.