ALCOYANOS EN KIEV El sueño alcoyano de la Champions Después de seis años de viajes por Europa sin entradas para la final de la Copa de Europa dos alcoyanos consiguen en una promoción en Kiev dos pases para el Real Madrid-Liverpool viernes, 25 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (25/05/2018) Javier Ruiz y Jorge Sempere viajan cada año a la sede de la final de la Champions League. Llegan sin entrada para el gran partido, con la única intención de conocer la ciudad y vivir el ambiente que se respira en el fin de semana del encuentro. Hasta este jueves, cuando ya en Kiev, a través de una promoción, consiguieron entradas para el Real Madrid-Liverpool del sábado. Los dos alcoyanos paseaban por la zona fan instalada por la Uefa en Kiev. Un recorrido casi rutinario desde 2012, cuando iniciaron en Múnich esta tradición de acudir a la ciudad que acoge la final de la Champions. “Es una forma de hacer turismo y de hacer algo diferente cada año con los amigos”, relata Ruiz por teléfono desde la capital de Ucrania. El viaje está contratado desde hace meses, lo que evita los altos precios que han frenado a muchos seguidores a desplazarse a última hora a Kiev. Recorriendo los múltiples expositores de los patrocinadores de la competición fueron abordados entonces por una azafata y un equipo de grabación de Mastercard. Jorge Sempere, que ha trabajado en Irlanda, no tuvo problemas para explicar su particular historia en las finales de la Champions. Era para un reportaje en redes sociales, les dijeron desde la empresa, que les citó para seguir la filmación en un pequeño campo de césped artificial. Allí fue donde se disparó la locura. “Nos dijeron que debíamos marcar un gol”, apunta Sempere. El gol de su vida, porque mientras escenifican la celebración, tal y como muestra el vídeo que se ha hecho viral vía Whatsapp, aparece el ex colegiado internacional italiano Pierre Luigi Collina y les entrega una entrada a cada uno para asistir a la final entre el Real Madrid y el Liverpool. “No nos lo podíamos creer. Después de cinco años viajando por Europa vamos a poder ver el partido en directo”, se felicita Ruiz. Para que el sueño sea perfecto, solo falta que el Madrid pierda la final. Tanto Ruiz como Sempere son seguidores del Barça. Mira el vídeo: https://www.facebook.com/radioalcoy/videos/1936279926404883/