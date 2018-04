The examples populate this alert with dummy content

JORNADA "El sueño de la maternidad en edad avanzada ya es realidad" José López Gálvez, director de la Unidad de Reproducción Vistahermosa, analiza las soluciones de la medicina reproductiva-Participa en una jornada este jueves en Ágora jueves, 05 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (03/04/2018) Formar familia es una de las decisiones más importantes en la vida. Sin embargo, hoy en día los problemas para concebir van en aumento debido a distintos factores sociales y patológicos. La Unidad de Reproducción Vistahermosa, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcoy, ha organizado para este jueves 5 de abril a las 19,00 horas en el Ágora la I Jornada sobre Avances en Medicina Reproductiva para ofrecer información sobre las novedosas técnicas y procedimientos que mujeres y hombres tiene hoy a su alcanbce para preservar su fertilidad y poder decidir cuál es el momento adecuado de formar familia. José López Gálvez, director de la Unidad de Reproducción Vistahermosa, analiza en Radio Alcoy las claves de la jornada con las soluciones que aporta la medicina reproductiva. En la entrevista explica cómo "el sueño de la maternidad en edad avanzada ya es realidad".