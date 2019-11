The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO "El sueño de todo niño de Alcoy que juega al fútbol es jugar en el Alcoyano" Josué Samper ha sido nuestro invitado en Premium Sport Café tomando "el café del Alcoyano" jueves, 14 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (14/11/2019) El futbolista del Deportivo, Josué Samper, ha sido hoy el protagonista de "El café del Alcoyano", que como cada jueves realizamos desde Premium Sport Café. Con el jugador nacido en Alcoy, hemos hablado de sus inicios, de la actualidad del club, de su debut y de cómo su familia y amigos festejaron el fichaje de Josué por el Alcoyano. No te piertas el programa en el que le hemos querido conocer un pco más, con sorpresa incluida.